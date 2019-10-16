Из квартиры пенсионерки в Тосно похитили полмиллиона

Из квартиры пенсионерки в Тосно похитили полмиллиона
Пенсионерка лишилась полмиллиона. Фото: pixabay.com

Полиция расследует дело о квартирной краже в Тосненском районе Ленобласти. Неизвестный похитил у пенсионерки 520 тыс. рублей.

В правоохранительные органы обратилась 77-летняя хозяйка квартиры на проспекте Ленина, 46. Женщина сообщила, что с 23 августа по 16 октября неизвестный проник в её дом и украл деньги.

Из квартиры пропали полмиллиона рублей. Каким образом злоумышленник проник в помещение, неизвестно. С места преступления он скрылся, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Неизвестного разыскивает полиция.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры 47-летнего нейрохирурга в Петербурге украли 1 млн рублей, 12 тыс. долларов и ювелирные изделия стоимостью около 3 млн рублей. Общий ущерб составил 4,7 млн. Наличные и украшения хранились в сейфе.

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Из квартиры пенсионерки в Тосно похитили полмиллиона
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