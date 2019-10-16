В Петербурге Верхний Лебяжий мост отремонтировали наполовину

В Петербурге Верхний Лебяжий мост отремонтировали наполовину
Для пешеходов на время ремонтных работ организуют обходной путь на противоположном тротуаре. Фото: ГБУ "Мостотрест".

Реконструкция Верхнего Лебяжьего моста выполнена на 50%. На данный момент на мосту произвели замену асфальтобетонного покрытия.

Теперь ремонтники возьмутся за работы на пешеходных переходах. Кроме того, на мосту отреставрируют тротуары, фасады и своды. После осуществления замены асфальтобетонного покрытия Верхнего Лебяжьего моста с переправы сняли транспортные ограничения.

О том, как продвигаются работы, сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест». На данный момент работникам учреждения предстоит второй этап, включающий в себя работы на пешеходных переходах, который также состоит из очистки и промывки гранитных плит, парапетов и бордюров и граней моста.

Полностью завершить ремонтные работы планируется к концу ноября этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что реконструкция Цимбалинского путепровода начнется в 2021 году.

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