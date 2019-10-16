Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу на Светлановском

Загоревшийся токоприемник троллейбуса №13 заставил изрядно понервничать пассажиров, возвращающихся домой после рабочего дня. Салон наполнился дымом.
Все произошло в среду вечером, 16 октября, на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», инцидент произошел в правом ряду в сторону Северного проспекта.
«Автобус заискрил и задымился», — написал автор публикации.
Как сообщили в управлении МЧС по Петербургу, короткое замыкание в токоприемнике послужило причиной ЧП. В ведомстве уточнили, что пассажиры вышли на улицу. О пострадавших не сообщалось.
Ранее GazetaSPb сообщала, что перевернувшая фура на съезде с КАД на Московское шоссе спровоцировала пробку.