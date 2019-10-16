Перевернувшая фура на съезде с КАД на Московское шоссе спровоцировала пробку

В Петербурге на пересечении КАД с Московским шоссе опрокинулась фура. На КАД образовалась пробка длиной почти в 10 километров.

Как ранее сообщала GazetaSPb, грузовик перевернулся на съезде №2 по КАД 16 октября. Водитель грузовой машины не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась и заблокировала половину проезжей части. Никто не пострадал. На месте аварии работает спецтехника.

Позже стало известно, что авария спровоцировала десятикилометровый затор на КАД. Автомобили встали на внутреннем кольце КАД от Пулковской развязки почти до вантового моста. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», машины в пробке движутся со скоростью 2-5 км/ч.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на «Нарве» столкнулись иномарка с автобусом, есть пострадавшие.