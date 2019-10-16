Петербургские депутаты утвердили бюджет города в третьем чтении

Законопроект о корректировке бюджета Петербурга на текущий год и плановый период 2020 — 2021 годов был принят в третьем чтении депутатами Законодательного Собрания.

За корректировку бюджета высказались 42 человека, воздержались — 0. Документ будет направлен на подпись губернатора Петербурга.

В документ было внесено несколько технических правок перед третьим чтением. В последней редакции утверждено, что доходы городского бюджета в текущем году составят 629,3 млрд рублей, в следующем — 637,8 млрд рублей и в 2021 году — 696,3 млрд рублей.

Расходы бюджета Петербурга в этом году составят 670,1 млрд рублей, в 2020 году эта сумма составит 692,4 млрд рублей и в 2021 году — 749,5 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге одобрили проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд