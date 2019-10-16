LADA Priora улетела в кювет под Выборгом, водитель погиб

Вечером 16 октября в Выборгском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Погиб водитель LADA Priora после столкновения с деревом.

Все произошло на трассе Красносельская — Правдино около половины девятого вечера в среду. Как сообщает УГИБДД по области, водитель за рулем LADA Priora вылетел в кювет, не справившись с управлением, где врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 43-летний водитель. Двое мужчин-пассажиров получили травмы. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Как выяснилось, свидетелей аварии нет, а машина не была оборудована видеорегистратором. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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