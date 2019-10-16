Ребенок попал под колеса иномарки на переходе в Кингисеппе

Маленький мальчик попал под машину вечером 16 октября в Кингисеппе Ленинградской области.

Как сообщает управление Госавтоинспекции по области, ДТП с участием Opel Astra и семилетнего ребенка произошло около семи вечера на улице Шадрина. Согласно предварительной информации, ребенок был сбит иномаркой в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Мальчик был госпитализирован в больницу. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

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