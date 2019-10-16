Водитель микроавтобуса попал в больницу после столкновения с маршруткой на Витебском

Водитель микроавтобуса попал в больницу после столкновения с маршруткой на Витебском
Место аварии. Фото: vk.com

В Петербурга при столкновении минивэна Volkswagen и маршрутки в Московском районе пострадал водитель автобуса. Пассажиров в общественном транспорте не было.

Столкновение микроавтобуса с маршруткой произошло вечером 16 октября под Дунайским путепроводом на пересечении с Витебским проспектом. Виновником аварии стал Volkswagen, который врезался в маршрутку, стоящую на красном свете.

В результате аварии водитель минивэна госпитализирован. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется проверка. Фото с места ДТП опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что ребенок попал под колеса иномарки на переходе в Кингисеппе. ДТП с участием Opel Astra и семилетнего ребенка произошло около семи вечера на улице Шадрина.

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