На Обводном после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Ближе к ночи в среду, 16 октября, житель Петербурга на мотоцикле попал в аварию в Центральном районе города.
Как сообщает управление Госавтоинспекции по Петербургу, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 октября на перекрестке Лиговского проспекта с набережной Обводного канала.
Согласно предварительной информации, мотоциклист отделался легкими травмами и ушибами. При этом очевидцы в соцсетях утверждают, что пострадавшего доставили в отдел реанимации.
По факту ДТП правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее GazetaSPb сообщала, что мотоциклист рассказал о состоянии после ДТП с такси на Обводном за день до этого, 15 октября. Мотоциклист, по словам очевидцев, ехал между рядами. Сам мужчина это отрицает.