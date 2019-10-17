На Обводном после ДТП госпитализировали мотоциклиста

На Обводном после ДТП госпитализировали мотоциклиста
Мотоциклист был доставлен в медучреждение. Фото: pixabay

Ближе к ночи в среду, 16 октября, житель Петербурга на мотоцикле попал в аварию в Центральном районе города.

Как сообщает управление Госавтоинспекции по Петербургу, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 октября на перекрестке Лиговского проспекта с набережной Обводного канала.

Согласно предварительной информации, мотоциклист отделался легкими травмами и ушибами. При этом очевидцы в соцсетях утверждают, что пострадавшего доставили в отдел реанимации.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мотоциклист рассказал о состоянии после ДТП с такси на Обводном за день до этого, 15 октября. Мотоциклист, по словам очевидцев, ехал между рядами. Сам мужчина это отрицает.

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