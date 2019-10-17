Автомобиль вспыхнул после короткого замыкания на Богатырском

Припаркованная между домами 50 и 52 по Богатырскому проспекту машина загорелась в результате короткого замыкания вечером 16 октября.

Обо всем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По фотографиям с места происшествия заметно, что передняя часть автомобиля выгорела полностью.

О полной ликвидации возгорания стало известно около половины двенадцатого вечера. Пользователи группы предполагали что автомобиль умышленно подожгли из-за парковки на тротуаре.

Однако позже знакомый хозяина авто рассказал в комментариях, что под капотом машины произошло короткое замыкание, в результате чего он вспыхнул. Машина была оттащена на газон, чтобы огонь не перекинулся на другие авто.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Маршалла Блюхера сгорел Chevrolet после столкновения с Mercedes.