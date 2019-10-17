Глава Жилкома проверит этапы строительства домов в Невском районе

Объезд пройдет по дому 93/8 по улице Седова. Фото: Google View

Объезд пройдет по дому 93/8 по улице Седова. Фото: Google View

Сегодня, 17 октября, пройдет рабочий объезд представителя жилищного комитета в Северной столице. Будут проинспектированы объекты капитального ремонта.

Председатель проверит здания, ремонтируемые по принципу квартального подхода. Кроме того, будет проверен дом, где ведутся ремонтные работы кровли, фасада, систем отопления. В последнем также планируется устранение аварийности внутренних конструкций.

Проверка пройдет по одному из кварталов на улице Ткачей и дому 93/8 по улице Седова.

Ранее в GazetaSPb сообщали о рабочей поездке губернатора Ленинградской области. Планировалось посетить детсад и пожарную часть. Поездка состоялась во Всеволожский район.