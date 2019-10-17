Белый шум позволил ученым контролировать дыхание новорожденных

Ученым удалось разработать акустическую систему, способную контролировать дыхание и движения новорожденных.

Динамик использует белый шум для контроля за спящим ребенком. Первые испытания интеллектуального устройства прошли в одной из клиник, где находились младенцы.

Как сообщает eurekalert.org, разработка также помогает успокоить новорожденного. Устройство продолжают дорабатывать.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургским детям могут поставить ограничение на посещение квестов. Так, экстремальные развлечения будут доступны жителям старше 14 лет. Инициативу рассмотрели в ходе Законодательного собрания. Инициаторы также предложили закрепить в законе соответствующие требования по безопасности.