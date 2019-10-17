Белый шум позволил ученым контролировать дыхание новорожденных

Белый шум позволил ученым контролировать дыхание новорожденных
Устройство поможет успокоить ребенка. Фото: pixabay

Ученым удалось разработать акустическую систему, способную контролировать дыхание и движения новорожденных.

Динамик использует белый шум для контроля за спящим ребенком. Первые испытания интеллектуального устройства прошли в одной из клиник, где находились младенцы.

Как сообщает eurekalert.org, разработка также помогает успокоить новорожденного. Устройство продолжают дорабатывать.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургским детям могут поставить ограничение на посещение квестов. Так, экстремальные развлечения будут доступны жителям старше 14 лет. Инициативу рассмотрели в ходе Законодательного собрания. Инициаторы также предложили закрепить в законе соответствующие требования по безопасности.

младенцы разработка ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белый шум позволил ученым контролировать дыхание новорожденных
Глава Жилкома проверит этапы строительства домов в Невском районе
В ГИБДД рассказали о новых устройствах для контроля скорости
Пожарные молниеносно ликвидировали пожар в квартире на Рыбацкой
Автомобиль вспыхнул после короткого замыкания на Богатырском
На Обводном после ДТП госпитализировали мотоциклиста
Серябкина прокомментировала слухи о романе с Фадеевым
Водитель микроавтобуса попал в больницу после столкновения с маршруткой на ...