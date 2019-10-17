Двойное ДТП заняло дорогу ночью на Краснопутиловской

В Московском районе Петербурга произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. Все случилось сегодня ночью, 17 октября, на пересечении Краснопутиловской и Варшавской улиц.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке образовались две «пары». Так, на одной стороне дороги «встретились» два легковых автомобиля, а на другой – легковушка и фура.

«Ночь же на дворе, не видно же ничего», — заметил пользователь соцсети «ВКонтакте».

Одна из легковушек лишилась бампера, другие участники получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших.

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