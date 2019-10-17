Пожарные молниеносно ликвидировали пожар в квартире на Рыбацкой

В Петроградском районе Северной столицы загорелась обстановка в квартире. Все случилось сегодня ночью, 17 октября, на Рыбацкой улице, 12.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:21. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. К месту прибыли 12 пожарных на трех единицах специальной техники. На ликвидацию огня потребовалось менее 20 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, огонь на площади четырех «квадратах» удалось потушить к 1:39.

Сведения о пострадавших и причины возгорания не приводятся.

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