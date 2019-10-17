Частный дом с мансардой вспыхнул на улице Кольцова

В Выборгском районе Петербурга пожарные тушили мансарду и обстановку дома. Все произошло сегодня утром, 17 октября, на улице Кольцова, 35.

Информация о случившемся поступила в дежурную часть в 3:31. Мансарда полыхала в одноэтажном частном доме, огонь также распространился на обстановку постройки. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, огонь на площади 35 квадратных метров тушили 12 пожарных и три единицы специальной техники. Потушить огонь удалось за час, к 3:35 пожар был полностью ликвидирован.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в поселке Шапки. Пожарные тушили огонь почти два часа.