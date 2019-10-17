Пожарные почти два часа тушили полыхающий дом в Тосненском районе

Пожарные почти два часа тушили полыхающий дом в Тосненском районе
Причины возгорания выясняются. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили крупный пожар. Все произошло сегодня утром, 17 октября, в одном из домов в поселке Шапки.

Информация о возгорании поступила спасателям в 3:46. На участке горела постройка на общей площади 311 квадратных метров. К месту оперативно прибыли спасатели. В ликвидации огня участвовали 13 пожарных и 4 единицы специальной техники.

Как сообщили в ГУ МСЧ РФ по области, огнеборцы боролись с пожаром более часа. К 5:31 огонь удалось полностью потушить.

Причины возгорания и сведения о пострадавших не приводятся. В настоящее время проводится дознание.

Ранее в GazetaSPb сообщали о двойной аварии. На одной из улиц Петербурга образовались две «пары».

ГУ МЧС России по Ленобласти новости спб пожар Тосненский район
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