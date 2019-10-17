Лже-электрики похитили из квартиры пожилой петербурженки 150 тысяч

В Кировском районе Петербурга полиция разыскивает лже-электриков, которые похитили деньги у пожилой жительницы.

Инцидент случился в среду, 16 октября, в одном из домов по улице Подводника Кузьмина. Со слов 68-летней заявительницы, к ней пришли двое неизвестных, под видом проверки электропроводки. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 150 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании в Тосненском районе. Огонь вспыхнул в жилом доме. Спасатели почти два часа тушили пламя.