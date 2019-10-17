Разыскивается «домушник», похитивший 100 тысяч и браслет в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный вынес из квартиры деньги и ювелирные изделия. Инцидент случился в среду, 16 октября, в одном из домов на Арсенальной улице.

Со слов 30-летнего заявителя, в помещение проник злоумышленник. Неизвестный похитил 96 тыс. рублей, а также прихватил браслет и кольцо.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленниках, которые представились электриками и похитили из квартиры пенсионерки крупную сумму денег.