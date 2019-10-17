Неизвестный украл из «Миллиона цветов» 31 тысячу в Петербурге

Неизвестный украл из &#171;Миллиона цветов&#187; 31 тысячу в Петербурге
Проспект Ветеранов, 147. Фото: Google View

Гражданин в маске совершил разбойное нападение на магазин «Миллион цветов». Все произошло в среду, 16 октября, в доме 147 по проспекту Ветеранов.

Как стало известно GazetaSPb, мужчина вошел в здание и похитил денежные средства из незакрытого кассового аппарата и ящика стола. После он скрылся в неизвестном направлении.

Все случилось в 21:35. По предварительным данным, злоумышленник одет в серые брюки и черные перчатки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают разбойника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о «домушнике», который вынес из квартиры крупную сумму денег, кольцо и часы. Со слов заявителя, сумма ущерюа составила более ста тысяч рублей.

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