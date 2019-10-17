В Петербурге прокуратура обязала поликлинику записать пациентов к офтальмологу

Прокуратура Кировского района Петербурга проверила работу СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 88». Выяснилось, что учреждение нарушило требования закона об охране здоровья.

Пациенты не смогли записаться на прием к врачу-офтальмологу. Когда они обратились в поликлинику, свободных талонов не оказалось, сообщает прокуратура Петербурга.

По закону в таких случаях пациентам представляется запись на прием к врачу не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации заявки в журнале отложенной записи. Однако этого не произошло.

Прокуратура обязала поликлинику устранить нарушения и записать пациентов на прием к врачу-офтальмологу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поликлиники и женская консультация в Выборгском районе нарушили правила обращения с медицинскими отходами. По итогам к дисциплинарной ответственности привлекли пять сотрудников.