Поликлиники Выборгского района нарушили правила обращения с медотходами

Поликлиники Выборгского района нарушили правила обращения с медотходами
Прокуратура нашла нарушения при обращении с медотходами. Фото: pixabay.com

Прокуратура проверила соблюдение законодательства об обращении с медицинскими отходами в Выборгском районе Петербурга. Нарушения допустили ряд поликлиник и женская консультация.

В частности, они нарушили условия частоты вывоза медицинских отходов класса «Б». Требованиям также не соответствуют экспертизы оказания услуг.

«Кроме того, медицинскими учреждениями допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

В адреса главных врачей медучреждений были внесены представления об устранении нарушения. Они рассмотрены и удовлетворены. К дисциплинарной ответственности по итогам привлечены пять сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура нашла нарушения в работе детского медицинского центра «Вирилис» в Кировском районе Петербурга.

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