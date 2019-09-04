Остеопат вел прием в детском медцентре «Вирилис» без лицензии

Остеопат вел прием в детском медцентре &#171;Вирилис&#187; без лицензии
Работу медцентра проверила прокуратура. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В работе детского медицинского центра «Вирилис» в Петербурге выявили ряд нарушений. В том числе, связанных с отсутствием лицензии.

Проверку провели прокуратура Кировского района и специалисты территориального органа Росздравнадзора по городу и Ленобласти.

Выяснилось, что медицинский центр осуществлял деятельность по профилю остеопатии без специального разрешения (лицензии).

Центр также вел обработку персональных данных сотрудников без их письменного согласия.

«Кроме того, при принятии на работу одним из сотрудников не представлена справка о наличии (отсутствии) судимости», — сообщили в прокуратуре.

Руководству детского медицинского центра внесено представление об устранении нарушений. Его исполнение контролирует прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали двух предпринимателей. Их подозревают в сбыте незарегистрированных медицинских изделий.

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