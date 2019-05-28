В Петербурге задержаны два предпринимателя, подделавшие медицинские изделия

Сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом незарегистрированных медицинских изделий.
Подозреваемые были задержаны сегодня, 28 мая. Один из подозреваемых является 50-летним владельцем двух коммерческих организаций, которые занимаются поставкой медоборудования и расходных материалов для биопсии. Вторая подозреваемая является 50-летней индивидуальной предпринимательницей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ. В ходе расследования установлено, что обвиняемые причастны к подделке первичной упаковки медицинских изделий и ввозе незарегистрированной продукции. Данная продукция была реализована в рамках госконтрактов.
Было изъято более 6 тысяч контрафактных медицинских изделий и некоторые другие предметы.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазине Центрального района изъято 400 бутылок незаконного алкоголя.