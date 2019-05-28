В Петербурге задержаны два предпринимателя, подделавшие медицинские изделия

Расследование продолжается. Фото: Рixabay
Расследование продолжается. Фото: Рixabay

Сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом незарегистрированных медицинских изделий.

Подозреваемые были задержаны сегодня, 28 мая. Один из подозреваемых является 50-летним владельцем двух коммерческих организаций, которые занимаются поставкой медоборудования и расходных материалов для биопсии. Вторая подозреваемая является 50-летней индивидуальной предпринимательницей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ. В ходе расследования установлено, что обвиняемые причастны к подделке первичной упаковки медицинских изделий и ввозе незарегистрированной продукции. Данная продукция была реализована в рамках госконтрактов.

Было изъято более 6 тысяч контрафактных медицинских изделий и некоторые другие предметы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазине Центрального района изъято 400 бутылок незаконного алкоголя.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
незаконный оборот полиция предприниматели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге восстановят дорожную разметку на шести улицах: опасно было ...
В Петербурге с алиментщика списали 300 тысяч рублей на содержание близняшек
В Петербурге будет благоустроено 48 парков
В Петербурге признали еще шесть исторических памятников регионального значения
Житель Мурино приговорен к исправительным работам за угрозу убийством медикам
В Петербурге задержаны два предпринимателя, подделавшие медицинские изделия
В Петербурге герой-любовник осужден за поджог автомобиля соперника за 1,5 ...
Смольный отказался признавать СКК памятником до 2020