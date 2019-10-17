Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе

Когтеточку самого известного кота в Северной столице выставят на благотворительном аукционе на выставке «Мир кошек». На мероприятии будет присутствовать и сам кот Ахилл.

Выставка состоится 19 октября в «Ленэкспо». Начальная ставка лота 19 600 рублей. Такая сумма требуется, чтобы подготовить животное для дальнейшего проживания в семье.

На мероприятии новых хозяев будут ожидать более 40 усатых питомцев. Общая сумма расходов на их подготовку составляет порядка 800 тыс. рублей. Финансовую помощь оказывали волонтеры, спонсоры и неравнодушные к четвероногим.

Как сообщает пресс-служба выставки «Мир кошек», аукцион проведут в зоне котокафе «Республика кошек».

Кот Ахилл — легендарный оракул чемпионата мира по футболу, он безошибочно предсказал многие матчи.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что кот Ахилл осмотрел реки и каналы Северной столицы. Морская прогулка понравилась животному.