Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе

Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе
Начальная цена ставка лота 19 600 рублей. Фото: vk.com/zooshow_spb

Когтеточку самого известного кота в Северной столице выставят на благотворительном аукционе на выставке «Мир кошек». На мероприятии будет присутствовать и сам кот Ахилл.

Выставка состоится 19 октября в «Ленэкспо». Начальная ставка лота 19 600 рублей. Такая сумма требуется, чтобы подготовить животное для дальнейшего проживания в семье.

На мероприятии новых хозяев будут ожидать более 40 усатых питомцев. Общая сумма расходов на их подготовку составляет порядка 800 тыс. рублей. Финансовую помощь оказывали волонтеры, спонсоры и неравнодушные к четвероногим.

Как сообщает пресс-служба выставки «Мир кошек», аукцион проведут в зоне котокафе «Республика кошек».

Кот Ахилл — легендарный оракул чемпионата мира по футболу, он безошибочно предсказал многие матчи.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что кот Ахилл осмотрел реки и каналы Северной столицы. Морская прогулка понравилась животному.

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Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе
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