Ученые выявили генетические особенности левшей

Новое исследование охватило гораздо большее число участников, поэтому его данные уточнили многие предыдущие эксперименты.

Группа исследователей из Оксфордского университета совместно с Акирой Виберг на базе крупных ранее проведенных исследований организовали свое. Им удалось выяснить, что левши имеют свои генетические особенности, которые передаются через поколения.

Были проанализированы 500 тысяч человек и около 9 тысяч разных МРТ головного мозга, результаты анализа опубликовало издание Brain.

Ученые заметили, что у левшей есть особенности, которые похожи на людей с пониженной вероятностью возникновения болезни Паркинсона, но с повышенной склонностью к шизофрении. Также были замечены особенность леворуких, сходные с людьми, испытывающими слуховые галлюцинации.

Кроме того, сообщается, что у левшей очень развита связь между речевыми центрами. Чтобы понять, играет это им на руку или же наоборот, предстоит провести еще множество исследований.

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