На Выборгской таможне у гражданки Финляндии нашли 400 пачек сигарет в чемодане с вещами

На Выборгской таможне у гражданки Финляндии нашли 400 пачек сигарет в чемодане с вещами
Пачки с сигаретами были в чемодане с вещами. Фото: Pixabay

Выборгские таможенники остановили крупную партию незадекларированных сигарет. Гражданка Финляндии пыталась вывезти 400 пачек

Инцидент произошел сегодня утром, 17 октября, на таможенном посту МАПП Торфяновка. Товар был обнаружен в багаже женщины, которая выезжала на рейсовом автобусе. Транспорт направлялся из России в Финляндию.

Как сообщает региональное управление таможенной службы, женщина не смогла предоставить сведения о перемещении товара.

Теперь нарушительнице предстоит выплатить штраф.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что кинолог с собакой обнаружил крупную партию сигарет, которые попытался утаить перевозчик. Груз остановили выборгские таможенники.

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