На Выборгской таможне у гражданки Финляндии нашли 400 пачек сигарет в чемодане с вещами

Выборгские таможенники остановили крупную партию незадекларированных сигарет. Гражданка Финляндии пыталась вывезти 400 пачек
Инцидент произошел сегодня утром, 17 октября, на таможенном посту МАПП Торфяновка. Товар был обнаружен в багаже женщины, которая выезжала на рейсовом автобусе. Транспорт направлялся из России в Финляндию.
Как сообщает региональное управление таможенной службы, женщина не смогла предоставить сведения о перемещении товара.
Теперь нарушительнице предстоит выплатить штраф.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что кинолог с собакой обнаружил крупную партию сигарет, которые попытался утаить перевозчик. Груз остановили выборгские таможенники.