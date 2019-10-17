На Комендантском проспекте в серьезном ДТП пострадали два человека

Авария произошла в четверг, 17 октября, на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга. Участниками ДТП стали KIA Sorento Prime и Hyundai Solaris.

Об инциденте рассказали свидетели происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Возле одного из домов по Комендантскому проспекту 28-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris, выезжая на дорогу, не предоставила преимущество KIA Sorento, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате столкновения, KIA отбросило на стоявший неподалеку Volkswagen Golf, в котором не было водителя.

Как сообщают очевидцы, чтобы достать из пострадавшего Hyndai водителя, спасателям пришлось вырезать дверь автомобиля. Мужчина медики унесли на носилках, девушку посадили в машину скорой помощи.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с участием двух иномарок на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов.