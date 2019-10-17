«Нефтехимик» выиграл второй период у СКА

Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу "Нефтехимика". Фото: ХК СКА

Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу "Нефтехимика". Фото: ХК СКА

После второго периода команды ушли в раздевалку со счетом 2:0 в пользу «Нефтехимика».

Во втором периоде нижнекамцы забросили две шайбы в ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали Павел Падакин и Мэтт Уайт.

Отметим, что за весь период «Нефтехимик» провел в зоне нападения всего 58 секунд, а СКА – 9 минут и 10 секунд. СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Нефтехимик» занимает последнюю строчку на «Востоке» с 15 очками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий СКА Андрей Кузьменко считает, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов. Об этом он заявил после матча с нижегородским «Торпедо».