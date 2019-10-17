СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд

Мачт закончился со счетом 2:1 в пользу "Нефтехимика". Фото: ХК СКА

Мачт закончился со счетом 2:1 в пользу "Нефтехимика". Фото: ХК СКА

СКА проиграл «Нефтехимику» в мечте регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 1:2.

Отметим, что это второе поражение СКА подряд и пятое в последних семи матчах.

Матч проходил в гостях на «Нефтехим Арена». Нижнекамцы забросили две шайбы в ворота СКА. Авторами заброшенных шайб стали Павел Падакин и Мэтт Уайт.

В составе армейцев отметился Антон Бурдасов. Он забросил шайбу на 48 минуте матча. Ассистенты – Йори Лехтеря и Владимир Ткачев.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. Следующий мачт пройдет 20 октября. СКА сыграет с московским «Спартаком» в Ледовом дворце.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после второго периода команды ушли в раздевалку со счетом 2:0 в пользу «Нефтехимика».