СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен.

В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев отправятся в Подольск, сообщает Sports.ru.

Ожидается, что официально об этом объявят уже завтра.

В этом сезоне Бывальцев провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и и отметился 5 (1+4) баллами. Кочетков провел шесть матчей, в которых одержал три победы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 1:2. Это второе поражение СКА подряд и пятое в последних семи матчах