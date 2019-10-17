Лоукостер Ryanair продолжит летать из Тампере

Лоукостер Ryanair продолжит летать из Тампере
Полеты из Тампере в Будапешт и обратно будут осуществляться дважды в неделю. Фото: Pixabay

Бюджетная авиакомпания Ryanair продолжит весной летать из Тампере в Будапешт.

Полеты из Тампере в Будапешт и обратно будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

Сезон полетов в Будапешт начнется 29 марта 2020 года.

Отметим, что многие жители Петербурга и Ленобласти предпочитают летать в Европу из Финляндии, потому что так это значительно дешевле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что цены «Победы» на билеты в Россию резко вырастут. Дочерняя компания «Аэрофлота», славящаяся низкими ценами на авиабилеты, теперь вынуждена повысить их на рейсы из-за рубежа. Все дело в том, что Московский городской суд ввел запрет на платную регистрацию на рейсу «Победы» в зарубежных аэропортах.

Ryanair Будапешт тампере
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