Загрязнение воздуха может спровоцировать выкидыш во время беременности

Загрязнение воздуха повышает риск выкидыша в первые три месяца беременности.

Ученые наблюдали в определенный период за беременными женщинами в Китае. Они учли уровень загрязнения воздуха для каждой женщины. Среди участниц исследования 17 477 (6,8%) пережили выкидыш в первые три месяца беременности. Выяснилось, что именно эти женщины жили в районах, где сильно загрязнен воздух.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Sustainability, воздействие высоких концентраций загрязнителей воздуха связано с повышенным риском выкидыша. И эта связь усиливается, когда концентрации наиболее высокие. микрочастицы (диаметром менее 2,5 микрометров) способны преодолевать плацентарный барьер и, таким образом, вызывать необратимые повреждения в критические периоды развития плода. Поэтому ученые советуют все беременным избегать загрязненного воздуха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности своевременной вакцинации перед беременностью. Беременность не является противопоказанием к прививкам, однако обычно в первом триместре вакцинацию не проводят. В случае, если эпидемическая обстановка все-таки требует вакцину, введение допустимо.