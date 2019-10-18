К ДТП на Ленинском проспекте прибыли спасатели

В Кировском районе Петербурга спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Авария с двумя легковыми автомобилями случилась около 6 часов утра.

На перекрестке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта столкнулись машины марок Lada и Ford. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли деблокировать людей из разбитых транспортов, после оказали необходимую помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сведения о возможных пострадавших уточняются. В ликвидации последствий аварии было задействовано пять пожарных и одна единица спецтехники.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре под Красноярском. На ж/д вспыхнули вагоны.