К ДТП на Ленинском проспекте прибыли спасатели

К ДТП на Ленинском проспекте прибыли спасатели
Сведения о возможных пострадавших уточняются. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Авария с двумя легковыми автомобилями случилась около 6 часов утра.

На перекрестке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта столкнулись машины марок Lada и Ford. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли деблокировать людей из разбитых транспортов, после оказали необходимую помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сведения о возможных пострадавших уточняются. В ликвидации последствий аварии было задействовано пять пожарных и одна единица спецтехники.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре под Красноярском. На ж/д вспыхнули вагоны.

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К ДТП на Ленинском проспекте прибыли спасатели
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