Под красноярском вспыхнули вагоны и склады древесины

В Красноярском крае вспыхнули вагоны и складированные штабеля. Все произошло в ночь с 17 по 18 октября на железнодорожном тупике станции Мана.

Об огне стало известно в 1:30 по московскому времени. Согласно информации в ГУ МЧС России по региону, сообщает «ТАСС», возгорание произошло в четырех вагонах. В них находились пиломатериалы, складированные штабеля и две сторожки.

Пожар удалось локализовать, на месте работали пять спасателей и две специальных машины. Кроме того, со станции Саянский был отправлен для помощи пожарный поезд. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, на месте происшествия работают сотрудники правопорядка, а также следственно-оперативная группа.

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