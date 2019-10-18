Иномарка снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути на проспекте Просвещения

В ночь на 18 октября на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Энгельса белая иномарка вылетела с проезжей части на трамвайные пути.

При этом водитель снес ограждение. Потом, по словам, свидетелей ДТП, началась «битва за трамвайные рельсы». На фотографиях видно, как группа людей пытается сдвинуть автомобиль с рельс, а за этим наблюдает сотрудник ДПС.

«Битва за трамвайные рельсы на пересечении Просвещения и Энгельса. Проезду машин не мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ночь на 18 октября автомобиль влетел в светофор на Софийской площади во Фрунзенском районе Петербурга. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.