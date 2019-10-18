В Ленобласти сократилась площадь лесных пожаров в шесть раз

В этом году общая площадь лесных пожаров на территории Ленинградской области уменьшилась в шесть раз.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, за прошедшие месяцы 2019 года число лесных пожаров в Ленобласти сократилось на 46%. За это время в регионе произошло всего 282 пожара в лесу.

Площадь полыхающих лесов уменьшилась на 83% и составила почти 67 га. При этом все очаги возгорания были ликвидированы спасателями в течение суток с момента обнаружения.

Активное применение в регионе системы мониторинга раннего обнаружения лесных пожаров поспособствовало достижению таких результатов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что все лесные пожары в России ликвидированы. Федеральная Авиалесоохрана заявила о том, что все лесные пожары в стране потушены.