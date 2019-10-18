Напротив Балтийского вокзала потушили легковушку

Напротив Балтийского вокзала потушили легковушку
Причины задымления устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Напротив Балтийского вокзала в Северной столице загорелась машина. Инцидент произошёл сегодня утром, 18 октября, на набережной Обводного канала.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли пожарные и правоохранители. Со слов очевидцев, дымящийся легковой автомобиль двигался по направлению к Митрофаньковскому шоссе.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в деревне Ломоносовского района. Возгорание произошло в частном доме. К ликвидации огня были привлечены 9 сотрудников.

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