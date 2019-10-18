В Новой Ропше девять пожарных тушили частный дом

В Новой Ропше девять пожарных тушили частный дом
Причины возгорания не сообщаются. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ломоносовском районе Ленобласти горел частный дом. В ликвидации огня участвовали девять спасателей.

Возгорание произошло сегодня утром, 18 октября, в деревне Новая Ропша. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 4:45. Пожар охватил площадь в 36 квадратных метра.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли пожарные на двух машинах специальной техники. Огнеборцы ликвидировали огонь к 5:50.

В настоящее время на месте работают дознаватели. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре под Красноярском. Пять спасателей тушили вагоны и склады древесины.

гу мчс ленобласть пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти сократилась площадь лесных пожаров в шесть раз
В Новой Ропше девять пожарных тушили частный дом
В Ленобласти больную туберкулезом насильно положили на лечение
Обвиняемый во взрыве в петербургском метро заявил о давлении следствия
К ДТП на Ленинском проспекте прибыли спасатели
Путин пообещал рассмотреть вопрос о бесплатном втором высшем для режиссеров ...
В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты