В Новой Ропше девять пожарных тушили частный дом

В Ломоносовском районе Ленобласти горел частный дом. В ликвидации огня участвовали девять спасателей.

Возгорание произошло сегодня утром, 18 октября, в деревне Новая Ропша. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 4:45. Пожар охватил площадь в 36 квадратных метра.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли пожарные на двух машинах специальной техники. Огнеборцы ликвидировали огонь к 5:50.

В настоящее время на месте работают дознаватели. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре под Красноярском. Пять спасателей тушили вагоны и склады древесины.