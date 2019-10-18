Пожарные тушили полыхающий Volkswagen на Обводном канале

В Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. Все произошло сегодня, 18 октября, около дома номер 122 на Обводном канале.

На месте горела машина марки Volkswagen. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 6:54. К месту оперативно прибыли 8 спасателей на двух спецмашинах. Легковушка была уже полностью охвачена пламенем.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, спустя 14 минут иномарка была потушена, огонь ликвидировали к 7:08.

Сведения о возможных пострадавших не поступали. Причины возгорания выясняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дымящейся легковушке около Балтийского вокзала. Происходящее напугало местных жителей.