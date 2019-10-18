Петербург обеспечил летним отдыхом 139 тысяч детей

Петербург обеспечил летним отдыхом 139 тысяч детей
Летний детский отдых обошелся бюджету Петербурга в 2,4 млрд рублей. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Согласно итогам летней кампании по организации детского отдыха, всего в летние лагеря за прошедший сезон съездили 139 тысяч юных петербуржцев.

Летний детский отдых обошелся бюджету региона в 2,4 млрд рублей. В прошлом году на эти же цели было потрачено на 100 млн рублей меньше, сообщили в городской администрации.

Среди 139 тысяч отдохнувших в лагерях детей, 19,3 тысячи человек — дети с трудной жизненной ситуацией. Петербургские власти полностью оплатили их путевки. На эти цели было выделено 910 млн рублей.

На бюджетную поддержку имеют право 17 категорий детей, 15 из которых могут получить путевки в лагерь абсолютно бесплатно. Сертификаты на 60% оплату стоимости путевки могут получить остальные категории. В 2019 году было выдано свыше 70 тысяч сертификатов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 33 тыс. петербуржцев отдохнули в оздоровительных лагерях.

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