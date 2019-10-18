Девелопер «ПИК» займется строительством квартир-студий в Петербурге

"ПИК" будет строить больше "однушек" и "студий" в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

"ПИК" будет строить больше "однушек" и "студий" в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Крупнейший российский девелопер «ПИК» будет строить больше квартир-студий, а также однокомнатных квартир в Северной столице. Причина этого в росте спроса на такое жилье.

Руководитель дирекции по Петербургу и Ленобласти группы компаний Сергей Мамошин рассказал ТАСС, что они будут учитывать в своих новых проектах, что акцент потребителя больше смещается на указанное жилье.

Эксперты считают, что предпочтения покупателей остановились на небольших квартирах из-за получения выгоды с учетом оформления ипотеки.

Согласно данным за минувшие месяцы этого года, «ПИК» снизил объем реализации недвижимости на 1,5% до 1,3 млн квадратных метров.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в 2020 году новостройки в Петербурге подорожают и будут реже строиться. К такому выводу пришел председатель совета директоров АРИН Андрей Тетыш.