В 2020 году новостройки в Петербурге подорожают и будут реже строиться

В 2020 году количество зарегистрированных договоров долевого участия в Петербурге останется на текущем уровне или сократиться. К такому выводу пришел председатель совета директоров АРИН Андрей Тетыш.

«Мои прогнозы на следующий год достаточно консервативные. Новые правила и переход на эскроу-счета существенно повлияли на количество игроков строительного рынка. Все больше мелких игроков уходит. В связи с этим количество предложений сократится», — сказал Тетыш в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.

Новые требования 214-ФЗ хоть и не критично, но увеличили стоимость жилья по себестоимости. Рост по оценкам экспертов составил от 1,5% до 7% от себестоимости, отметил глава АРИН. Наблюдать повышение цен на рынке жилья можно уже сейчас.

«Строители в среднем подняли цены», — подчеркнул Тетыш.

Остановке роста сделок предшествовало увеличение спроса. По итогам девяти месяцев 2019 года в Петербурге зарегистрировали 77 тыс. 182 договора долевого участие. Это на 24% больше чем за аналогичный период 2018 года — 62 тыс. 367. Динамику председатель совета директоров АРИН связывает с переходом на эскроу-счета и увеличения рынка долевки.

Как ранее отметил генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер, ажиотаж на рынке строящегося жилья наблюдался в первой половине 2019 года . Покупатели опасались, что цены резко вырастут после перехода на эскроу-счета.