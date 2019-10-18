Цены на топливо до конца года останутся стабильными

До конца 2019 года стоимость топлива останется стабильной, без резких скачков. За девять месяцев текущего года средняя цена на бензин АИ-92 повысилась на 2,7%, на АИ-95 — на 3%, на дизтопливо — более чем на 6%.

Такие данные приводя эксперты Центра исследований проблем реальной экономики.

По данным Росстата, потребительские цены на бензин с 7 по 13 октября сильных изменений не претерпели. Средняя стоимость по России литра бензина к 14 октября выросла на 2 коп. до 44,66 руб.

Цена за литр бензина марки АИ-92 увеличилась на 1 коп. и составила 42,26 руб. Литр бензина Аи-95 подорожал на 2 коп. до 45,72 руб. Цена за литр дизельного топлива выросла на 3 коп. и составила 46,24 руб.

Увеличение цен на автомобильный бензин с 8 по 14 октября зафиксировано в 20 субъектах РФ, наибольшее — в Калуге и Петрозаводске — на 0,2%. Снижение цен на бензин отмечалось в Кызыле — на 0,2%, Симферополе, Севастополе и Южно-Сахалинске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин увеличились на 0,1%.

На наблюдаемых московских АЗС литр бензина марки АИ-92 стоил от 38,9 до 44,16 руб., марки АИ-95 — от 41,9 до 49,25 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41,80 до 43,30 руб., марки АИ-95 — от 45 до 47,66 руб. за литр.

Средние цены на автобензин АИ-92 выросли в 20 субъектах (включая Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области), снизились в 5 субъектах и остались без изменений в 60 субъектах (включая Москву).

В Чеченской Республике автобензин подорожал на 25 коп., в Республике Тыва — на 16 коп., в Орловской области — на 13 коп. за литр. В Калужской области средняя цена повысилась на 9 коп., в Новгородской области — на 8 коп., в Республике Карелия и Тульской области — на 7 коп. за литр.

В 12-ти субъектах рост цен варьировался в диапазоне от 2 коп. до 5 коп. за литр. В Республике Хакасия автобензин подешевел на 10 коп., в Республике Крым — на 8 коп., в Севастополе — на 6 коп. за литр. В Алтайском крае средняя цена понизилась на 2 коп., в Красноярском крае — на 1 коп. за литр.

Средние цены на автобензин АИ-95 увеличились в 20 субъектах (включая Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область), снизились в 3 субъектах и не изменились в 62 субъектах. В Чеченской Республике стоимость автобензина увеличилась на 25 коп., в Новгородской области — на 12 коп., в Калужской области — на 11 коп. за литр. В Вологодской области и Пермском крае средняя цена повысилась на 10 коп., в Рязанской области — на 8 коп., в Тульской и Тюменской областях — на 7 коп. за литр. В 10 субъектах рост цен находился в диапазоне от 1 коп. до 5 коп. за литр. Снижение средней цены отмечено в Севастополе и Республике Крым на 7 коп., в Республике Хакасия — на 5 коп. за литр.