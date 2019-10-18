Два частных дома в Ломоносовском районе обчистили на 2 млн рублей за сутки

Два частных дома в Ломоносовском районе обчистили на 2 млн рублей за сутки
В полиции возбудили уголовное дело о краже. Фото: pixabay.com

Правоохранители разыскивают злоумышленника, обокравшего два частных дома в деревне Райкузи Ломоносовского района Ленинградской области. 17 октября в полицию поступило два заявления о краже.

Как сообщает региональное ГУ МВД России, в деревне Райкузи неизвестный проник в частный дом по улице Заречной, сломав замок входной двери. Из дома он вынес ювелирные украшения, среди которых были кольцо с бриллиантом, золотые наручные часы и золотые часы-медальон. Общая сумма украденного оценивается в 839 тысяч рублей.

В другой дом по улице Садовой домушник пробрался через балкон. Там он совершил хищение 146 тысяч рублей и ювелирных украшений, в частности среди них были восемь золотых колец, золотые серьги с бриллиантами и пять золотых крестиков. Общий ущербы оценивается в 1,1 млн рублей.

По фактам произошедшего были возбуждено уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские разыскивают «домушника», похитившего бриллиантовое украшение на Возрождения.

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