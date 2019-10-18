Воспитателю петербургского детсада лечили пневмонию, а нашли туберкулез

Воспитателю петербургского детсада лечили пневмонию, а нашли туберкулез
У детей проверяют наличие реакции манту. Фото: Pixabay

В Петербургском детсаду воспитателя лечили от пневмонии, но диагноз оказался совсем другим. Сотруднице поставили открытую форму туберкулеза. Заболевание подтвердили еще в начале октября. Родителей осведомили о случившемся только 17 числа.

В помещениях детского учреждения трижды проводили дезинфекцию. Последний визит сотрудников городского Роспотребнадзора в детсад состоялся накануне. Также обследования прошли 46 сотрудников. Симптомы туберкулеза не обнаружены.

Как сообщает «Мойка 78», в городском Роспотребнадзоре заверили, что причин для паники нет. Заболевшая воспитательница проходит лечение в медучреждении.

В настоящее время у дошкольников проверяют наличие реакции манту. Пол года сотрудники и дети будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в одном из районов города может появиться более 10 детсадов. О планах открытия рассказал губернатор Ленобласти.

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