Власти обещают 15 новых детсадов во Всеволожском районе

Власти обещают 15 новых детсадов во Всеволожском районе
Новый детский сад открылся в Сертолово. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил открытие нового детского сада во Всеволожском районе и рассказал о планах по открытию еще нескольких.

Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на открытии детского сада в городе Сертолово, который находится во Всеволожском районе Ленобласти. На открытии глава региона рассказал о дальнейших планах по открытию детских садов во Всеволожском районе.

Так, политик отметил, что Ленинградская область очень успешно сотрудничает с застройщиками по строительству садов и школ в рамках социальной программы «Соцобъекты в обмен на налоги».

Кроме того, Дроздов поделился, что запланировано открытие еще 15 детсадов в этом районе до конца 2019 года.

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Александр Дроздов Всеволожский район детсады
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