Впервые россиянин с миодистрофией Дюшены поучаствует в Олимпийском триатлоне

Денис будет участвовать в команде с другим атлетом. Фото: Pixabay

Денис будет участвовать в команде с другим атлетом. Фото: Pixabay

Денис Гончаров: сегодня мне 21 и в этом году я решил, что хватит умирать — пора жить!

Впервые в России атлет с диагнозом миодистрофия Дюшена Денис Гочаров примет участие в олимпийских соревнованиях по триатлону.

Денис Гончаров в команде с Вадимом Зеленским, основателем благотворительного фонда «#БольшеЧемМожешь» будет участвовать в марафоне на соревнованиях IRONSTAR. Они пройду 12 октября 2019 года в городе Сочи.

«Обычно люди с моим диагнозом не доживают до 20 лет. Сегодня мне 21 и в этот год я решил, что хватит умирать — пора жить!»

Участники марафона проплывут дистанцию в 1500 метров на открытой воде Имеретинской бухты, затем проедут 40 километров на велосипеде по закрытой для соревнований трассе Сочи — Красная поляна и пробегут 10 километров по набережной вдоль Олимпийского парка.

Заплыв Денис преодолеет на специальной лодке, которая будет закреплен за его компаньоном Вадимом. Велосипедную часть на коляске, она будет прикреплена к шоссейному велосипеду. А беговую часть Денис преодолеет на специальной высокоскоростной коляске.

Денис рассказал, что с таким диагнозом люди не доживают до 20 лет. Ему исполнился уже 21 год, различные фонды помогают ему развиваться и поддерживать оптимальное состояние здоровья.

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