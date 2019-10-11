Кораллы выживут после глобального потепления

Последнее исследование показало, что кораллы могут восстанавливаться после теплового стресса.
Ученые провели новое исследование, в котором изучили реакцию кораллов в Средиземном море на резкие температурные изменения. По его итогам выяснилось, что кораллы могут вернуться к жизни, даже после сильного теплового стресса.
Эти данные показали исследователям, что кораллам не страшно глобальное потепление.
Человек использовал кораллы по-разному на протяжении истории. Создавал украшения, статуэтки, использовал как лекарственное средство в медицине и косметологии. Они представляют собой твердый предмет, состоят из множества полипов. Кораллы объединятся в колонии, образуя коралловые рифы.
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