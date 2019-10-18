Малые дозы алкоголя могут быть опасны для здоровья человека

В Медицинском колледже Корейского университета выявили взаимосвязь между нарушенным сердечным ритмом и регулярным употреблением малых доз спиртного.

Южнокорейские ученые проанализировали данные нескольких миллионов человек, которые проверили здоровье у кардиолога в 2009 году и находились под наблюдением до 2017 года. В начале исследований ни у кого из них не было диагностировано аритмии. Исследование опубликовал журнал EP Europace.

Специалисты также подсчитали регулярность употребления алкоголя пациентами и его количество. Был также определен объем употребляемого алкоголя за неделю.

Исследование показало, что частота потребления алкоголя больше влияет на возникновение мерцательной аритмии. Этому диагнозу оказались менее подвержены те люди, которые выпивают редко, но злоупотребляют. Ежедневное употребление спиртных напитков в малых дозах также приводило к более частым диагнозам.

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