Скоростной режим на трассе М-11 повысят до 130 км/ч

На открывшейся платной трассе Москва — Санкт-Петербург скорость планируют постепенно увеличить до 130 км/ч.

О намерении государственной компании «Автодор» сообщил председатель её правления Вячеслав Петушенко. В обсуждении данного вопроса также участвует начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников.

На данный момент установленный скоростной режим на платных участках магистрали составляет 110 километров в час, за исключением пути в обход Вышнего Волочка, где разрешенная скорость до 130 километров в час.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полностью трассу М-11 собираются открыть 15 ноября. Высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Северную столицу, в обе стороны можно будет добраться с рекордной скоростью, за 5,5 часов.